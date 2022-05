POL-BI: Fahrzeugbrand an der Detmolder Straße

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am Samstagabend, 30.04.2022, hat ein unbekannter Mann einen 62-jährigen Bielefelder in einer Gaststätte geschlagen. Der Schläger flüchtete in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 21:00 Uhr stritten sich zwei Gäste lautstark in einer Gaststätte in der Herforder Straße, Höhe Zimmerstraße. Als der 62-Jährige versuchte den Streit zu schlichten, attackierte ...

mehr