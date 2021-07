Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

DV / Bielefeld - Mitte - Am Samstagabend kam es an der Kreuzung Eckendorfer Straße / Walther-Rathenau-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Gegen 21:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Bielefelder mit seinem Motorrad Suzuki vom Tunnel Ostwestfalendamm kommend die B 61 in Richtung Eckendorfer Straße. Er hatte die Absicht, die Kreuzung Walther-Rathenau-Straße geradeaus zu überqueren. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden Audi eines 27-jährigen Bielefelders. Durch die Kollision stürzte der Motorradfahrer und wurde schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Zudem wurde ein Fußgängerampel beschädigt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste durch die Feuerwehr die Südröhre des Ostwestfalentunnels komplett gesperrt werden. Der Tunnel konnte gegen 23:00 Uhr wieder freigegeben werden. Im Kreuzungsbereich kam es zu geringen Verkehrsbehinderungen. Insgesamt entstand hoher Sachschaden.

