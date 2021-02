Polizei Bielefeld

POL-BI: Drei Radfahrer bei Abbiegeunfällen verletzt

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum ,Schildesche, Oldentrup, - Am Mittwoch, 24.02.2021, ereigneten sich drei Verkehrsunfälle, bei denen Pkw-Fahrer beim Abbiegen mit Radfahrern kollidierten.

An der Bodelschwinghstraße kam es zu einem Unfall, als gegen 07:00 Uhr ein 20-jähriger Bielefelder mit einer Mercedes C-Klasse den Eggeweg befuhr und nach rechts auf die Bodelschwinghstraße abbiegen wollte. Dabei bemerkte er nicht einen von rechts kommenden Radfahrer. Er stieß mit dem 47-jährigen Gütersloher zusammen, der sich bei dem Zusammenprall leichte Verletzungen zuzog.

Gegen 14:30 Uhr befuhr eine 46-jährige Bielefelderin mit ihrem Nissan die Beckhausstraße stadtauswärts. Als sie nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen wollte, kollidierte sie mit einem 55-jährigen Radfahrer, der parallel zur Straße auf einem Radweg in dieselbe Richtung fuhr. Der Bielefelder verletzte sich leicht und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Wenig später, gegen 16:30 Uhr, beabsichtigte eine 74-jährige Bielefelderin mit ihrer Mercedes A-Klasse von der Friedrich-Hagemann-Straße nach links in die Striegauer Straße abzubiegen. Durch die tiefstehende Sonne übersah sie dabei eine entgegenkommende Radfahrerin. Die 45-jährige Bielefelderin wurde erfasst und zu Boden geschleudert. Sie erlitt ebenfalls leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mit den ersten Sonnentagen entscheiden sich immer mehr Bielefelder dazu, Wegstrecken mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen. Deswegen appelliert die Polizei erneut an die Autofahrer, auf Radfahrer besondere Rücksicht zu nehmen.

