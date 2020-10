Polizei Bielefeld

POL-BI: Bei Alarmauslösung auf Drogenanbau gestoßen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld / Wellensiek - Durch den Alarm eines Rauchmelders wurden am Mittwoch, 21.10.2020, neun Cannabispflanzen in einem Mehrfamilienhaus in Bielefeld-Wellensiek entdeckt.

In der Mittagszeit löste ein Rauchmelder in einer Wohnung in der Straße Wellensiek einen Einsatz der Feuerwehr aus. Nach dem Öffnen einer Wohnungstür stieß der Löschtrupp glücklicherweise auf keinen Brand. Allerdings befand sich ein sogenanntes Grow-Tent in der Wohnung.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Bielefeld durchsuchten schließlich Streifen- und Kriminalbeamte die Wohnräume. Die Ermittler stellten neben den erntereifen Cannabispflanzen die betriebene Anlage zum Drogenanbau und diverse Gegenstände zum Konsum von Marihuana als Beweismittel sicher. Bis zum Ende der Durchsuchung konnten die Beamten keinen Kontakt zu dem 33-jährigen Mieter herstellen. Ihn erwartet eine Strafanzeige wegen des Drogenanbaus.

