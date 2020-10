Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu: Polizeieinsatz nach Auseinandersetzung in Bielefeld-Brackwede

Bielefeld (ots)

Haftbefehl gegen einen Tatverdächtigen ausgesprochen

MK / Bielefeld - Brackwede - Nach der Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern an einer Bielefelder Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge trat ein Mann am Donnerstag, 22.10.2020, den Weg in die Untersuchungshaft an.

Nach den Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Mordkommission "Schere" steht der 29-jährige algerische Staatsangehörige im Verdacht, den 38-Jährigen und ebenfalls algerischen Staatsangehörigen bei der Auseinandersetzung am Mittwoch verletzt zu haben. Das Delikt wird derzeit als versuchter Totschlag eingestuft.

Die Staatsanwaltschaft Bielefeld beantragte beim Amtsgericht Bielefeld einen Haftbefehl gegen den 29-Jährigen. Dieser wurde am späten Donnerstagnachmittag verkündet.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand ließ sich kein Tatverdacht wegen versuchten Totschlags gegen den dritten Beteiligten der Auseinandersetzung begründen. Er durfte das Polizeipräsidium wieder verlassen.

Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4741101

