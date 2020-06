Polizei Bielefeld

POL-BI: Mehrere Unfälle am Freitagnachmittag auf regennassen Fahrbahnen der Autobahnen 2, 33 und 44

Bielefeld (ots)

FK / BAB 2, 33, und 44 - Am Freitag, 05.06.2020, 15:24 Uhr, kam zu einem Alleinunfall auf der BAB 33, Richtungsfahrbahn Brilon, zwischen den Anschlussstellen Borgholzhausen und Halle. Ein 32- jähriger Fahrer aus Lemgo überschlug sich mit seinem Pkw und verletzte sich dabei schwer. Die Fahrbahn wurde Fahrtrichtung Brilon für die Bergung und Reinigung der Fahrbahn ca. 3 Std. voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der AS Borgholzhausen abgeleitet und staute sich auf einer Länge von bis zu 4km. Der Gesamtsachschaden betrug ca. 22.000,--Euro Im weiteren Verlauf des Nachmittages kam es auf der BAB 2 und 44 zu sieben weiteren Verkehrsunfällen mit einer leicht verletzten Person, an denen insgesamt neun Pkw beteiligt waren.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell