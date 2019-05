Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwischenbilanz Landesweiter Kontrolltag "Ablenkung im Straßenverkehr"

Bild-Infos

Download

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Stadtgebiet- BAB-

Die Polizei Bielefeld beteiligt sich seit heute Morgen, 07:00 Uhr, an dem Landesweiten Kontrolltag "Ablenkung im Straßenverkehr". Für die nordrhein-westfälische Polizei ist die Ablenkung durch mobile Geräte, wie Smartphone oder Tablet, ein Schwerpunkt bei der Verkehrsunfallbekämpfung. Sie klärt über die Gefahren auf und ahndet die Verstöße konsequent.

Telefonieren, simsen oder Texten während der Fahrt erhöht das Unfallrisiko erheblich! Bereits beim Telefonieren ist das Gefahrenpotential der Ablenkung so hoch wie beim Fahren mit mehr als 0,8 Promille Alkohol im Blut!

Im Rahmen der Schwerpunktkontrollen am Mittwoch, den 08.05.2019, klärten die Beamten Radfahrer und PKW-Fahrer an mehreren Stellen in der Stadt, z.B. an der Stadtbahnhaltestelle Milse, und auf den Autobahnen über die Ablenkung durch die Nutzung mobiler Geräte während der Fahrt auf.

Die Polizisten kontrollierten bis 11:00 Uhr insgesamt 76 Fahrzeuge, davon 67 PKW, 8 LKW und ein Fahrrad. Dabei stellten sie 31 Verstöße fest. 28 PKW und 3 LKW-Fahrer nutzten verbotswidrig ein mobiles Gerät.

Darüber hinaus ahndeten die Beamten 34 weitere verkehrsrechtliche Verstößen, davon betroffen waren 28 PKW und 6 LKW-Fahrer.

Denken Sie daran, bei 50 Stundenkilometern fährt ein Auto in nur einer Sekunde rund 14 Meter. Ein Zwei Sekunden Blick aufs Display bei einer Fahrt mit 50 km/h bedeuten also fast 30 Meter Blindflug!

Keine Whats App, keine Instastory, keine Sprachnachricht und kein Anruf sind so wichtig, dass man dafür sein eigenes Leben aufs Spiel setzt und Andere gefährdet. Das gilt für Auto- und LKW-Führende genauso wie für Radfahrende.

