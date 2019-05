Polizei Bielefeld

POL-BI: Reifen zerstochen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Heepen/ Innenstadt-

Am Montagabend, den 06.05.2019, zerstachen Täter an drei Fahrzeugen Reifen. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein VW Golf GTI-Fahrer parkte seinen Wagen am Montag gegen 18:20 Uhr an der Straße Rüggesiek nahe der Sporthalle. Gegen 20:20 Uhr kehrte er zu seinem PKW zurück und bemerkte die platten vorderen Reifen. Ein Täter stach mit einem spitzen Gegenstand in beide Reifen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

Montagabend gegen 19 Uhr parkte ein Bielefelder seinen 7er BMW in der Straße Am Büscherhof vor der Garage. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass Unbekannte einen Vorderreifen zerstochen hatten.

In der Ziegelstraße, nahe der Heeper Straße, zerstach ein Täter an einem an der Straße geparkten Volvo einen der hinteren Reifen. Ein Anwohner sah zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr einen circa 20 bis 30 Jahre alten, dunkel gekleideten Mann zu Fuß vom Tatort flüchten.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell