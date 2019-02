Polizei Bielefeld

POL-BI: Wechseltrick vor einer Bank

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Sennestadt - Am Donnerstag, den 14.02.2019, war ein Trickdieb in der Elbeallee erfolgreich, als er einem Senior mit Hilfe eines Wechseltricks Geldscheine aus der Geldbörse entnahm.

Der 75-jährige Bielefelder verließ gegen 10:00 Uhr eine Bank an der Elbealle. Als er sich bereits in sein Auto gesetzt hatte, näherte sich ihm der unbekannte Mann. Dieser öffnete die Beifahrertür und bat den Senior darum, ein Zweieurostück zu wechseln. Als der Bielefelder seine Geldbörse herausnahm, kam der Unbekannte an die Fahrerseite. Er forderte den 75-Jährigen mehrfach auf, das Geld in verschiedenen Stückelungen zu tauschen. Dabei gelang es dem Unbekannten, Geldscheine aus dem Portemonnaie zu entnehmen. Er floh daraufhin in Richtung Reichowplatz. Der Täter ist 40 bis 45 Jahre alt und etwa 1,80 m groß. Er hat gräuliche, kurze Haare und trug zum Zeitpunkt des Gesprächs graue Bekleidung. Er machte einen sehr gepflegten Eindruck. Beim Sprechen hatte er einen leichten Akzent.

Die Polizei rät, einen Sicherheitsabstand zu wahren, wenn Sie ein Unbekannter anspricht. Sucht er Ihre Nähe und bittet Sie darum, Geld zu wechseln, ist es besser, die Geldbörse stecken zu lassen, auch wenn es unhöflich erscheint. Besonders bei einem Besuch in der Bank ist es ratsam, das Geld schon vor dem Verlassen des Gebäudes zu verstauen und Unbekannten einen Einblick zu verwehren.

Hinweise zum Trickdieb nimmt das Kriminalkommissariat 15 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell