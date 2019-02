Polizei Bielefeld

POL-BI: Diebespaar hinterlässt Geldschein

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, den 13.02.2019, stahl ein Bielefelder Pärchen einen Goldring bei einem Juwelier in der Friedrich-Ebert-Straße.

Die 42-Jährige war in Begleitung eines ebenfalls 42-jährigen Mannes, als sie gegen 16:00 Uhr das Schmuckgeschäft betrat. Die Frau setzte sich sogleich auf ein Sofa im Verkaufsraum, während sich der Mann am Tresen ein Stoffkissen mit Ringen zeigen ließ. Der Bielefelder nahm einige Ringe vom Kissen und legte sie nach der Anprobe zurück. Dann kam auch die Frau mit an den Verkaufstresen. Sie nahm einen Ring und steckte ihn heimlich in die Hosentasche. Der Verkäufer bemerkte dies und sprach das Pärchen darauf an. Daraufhin kam es zu einem Streitgespräch zwischen dem Mann und dem Verkäufer. Im Zuge dessen, legte der 42-Jährige einen Geldschein auf den Tresen und betonte, dass nun die Sache für ihn erledigt sei. Dann verließ er das Geschäft. Der Verkäufer rief die Polizei. Die eintreffenden Beamten stellten den Geldschein sicher und durchsuchten die Frau. Der Ring befand sich nicht mehr in ihrer Tasche. Möglicherweise war der Mann als Komplize mit dem Ring entkommen. Gegen das Paar wurde Strafanzeige wegen Diebstahls gestellt.

