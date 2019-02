Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw verliert Betriebsstoff auf dem OWD

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Brackwede - Eine Spur von einer ausgelaufenen Pkw-Flüssigkeit sorgte am Donnerstag, 14.02.2019, für Beeinträchtigungen des Fahrzeugverkehrs auf dem Ostwestfalendamm. Polizeibeamte sperrten ein Teilstück des stadtauswärtsführenden Fahrstreifens.

Bei der Fahrt über den OWD hat ein 49-jähriger Autofahrer aus dem Westerwaldkreis gegen 11:20 Uhr eine kleinere Menge Flüssigkeit verloren. Mit seinem Toyota Avensis war er stadtauswärts gefahren. Dabei hat möglicherweise ein aufgewirbelter Gegenstand ein Fahrzeugteil beschädigt, so dass Flüssigkeit austreten konnte.

Der 49-Jährige bemerkte im kurvigen Abfahrtsbereich des OWD den Flüssigkeitsverlust und fuhr nicht auf die A 33, sondern zurück auf den OWD stadteinwärts. Polizeibeamte trafen den Fahrer mit seinem beschädigten Pkw auf dem Südring an. Sie sperrten den rechten Fahrstreifen des Kurvenbereichs in Richtung der A 33 bis die Feuerwehr die Spur abstreute. Durch die kleine Gefahrenstelle in dem Kurvenbereich ergaben sich keine größeren Behinderungen für die übrigen Autofahrer.

Ein Abschleppfahrzeug transportierte den beschädigten Toyota ab. Die Sperrung wurde um 14:00 Uhr wieder aufgehoben.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell