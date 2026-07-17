Polizei Köln

POL-K: 260717-1-LEV Schwerer Fahrradunfall in Opladen - 54-Jähriger mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus

Köln (ots)

Bei einem Zusammenstoß zweier Radfahrer (54, 46) hat am Donnerstagnachmittag (16. Juli) in Leverkusen-Opladen ein 54-jähriger Mann schwere Kopfverletzungen erlitten. Er wird derzeit intensivmedizinisch in einem Krankenhaus behandelt.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren beide Radfahrer gegen 15.40 Uhr auf dem gemeinsamen Geh-/Radweg der Rennbaumstraße unterwegs. Laut Zeugen soll der 54-Jährige den Weg entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in Richtung Burscheider Straße befahren haben. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es dort zur Kollision.

Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei war im Einsatz und sicherte die Spuren am Unfallort. Auch die beiden Fahrräder wurden sichergestellt. Da bei dem 46-Jährigen ein vorläufiger Atemalkoholtest mit rund 1 Promille positiv ausfiel, ließen Polizisten ihm eine Blutprobe entnehmen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariats zur genauen Ursache dauern an. (al/ts)

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