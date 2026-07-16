Polizei Köln

POL-K: 260716-5-K/RBK Erneute Explosion nahe Polizeiwache in Overath - Kripo Köln sucht dringend Zeugen

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemitteilung Ziffer 2 vom 11. Juli https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6312600

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am frühen Dienstagmorgen (14. Juli) hat oder haben eine oder mehrere unbekannte Person/en im Umfeld der Polizeiwache in Overath-Untereschbach (Rheinisch-Bergischer Kreis) einen Sprengkörper gezündet und Sachschaden verursacht. Der Sprengsatz explodierte gegen 4.50 Uhr an der Hoffnungsthaler Straße auf einem dem Dienstgebäude gegenüberliegenden Grundstück. Eine rückwärtige Fensterscheibe der Wache wurde beschädigt. Der Erkennungsdienst sicherte Spuren.

Bereits am Samstagmorgen (11. Juli) war es auf der Rückseite der Wache zu einer Explosion gekommen, aufgrund derer das Gebäude und ein benachbartes Privathaus beschädigt wurden.

In beiden Fällen ermittelt die Kriminalinspektion Staatsschutz der Polizei Köln und bittet Zeugen dringend um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/sb)

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