Polizei Köln

POL-K: 260709-3-K/BAB Schwerer Unfall auf der Bundesautobahn 44 - Autofahrer (22) tödlich verletzt

Köln (ots)

Am Donnerstagnachmittag (9. Juli) ist ein Mann (22) bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 44 bei Erkelenz tödlich verletzt worden.

Nach ersten Erkenntnissen war der 22-Jährige gegen 15.40 Uhr kurz vor dem Autobahnkreuz Holz mit seinem VW Phaeton auf dem Seitenstreifen in Richtung Mönchengladbach mit einer Panne liegen geblieben. Als er über die Fahrerseite aus seinem Wagen ausstieg, erfasste ihn unvermittelt ein VW Passat (Fahrer:26). Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen, verstarb der mutmaßlich aus Rumänien stammende Mann noch an der Unfallstelle.

Für die Dauer der Unfallaufnahme ist die A44 in Fahrtrichtung Mönchengladbach vollständig gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei leiten den Verkehr an der Anschlussstelle Jackerath von der Autobahn ab. Ein Unfallaufnahmeteam ist vor Ort im Einsatz und sichert Spuren.

Hinweise nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (sw/al)

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