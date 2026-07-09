Polizei Köln

POL-K: 260709-1-K/LEV Polizei warnt erneut vor falschen Wasserwerkern - Fallzahlen steigen wieder an

Köln (ots)

Aktuell häufen sich in Köln und Leverkusen die Betrugsfälle zum Nachteil älterer Menschen durch falsche Wasserwerker. Allein in den vergangenen drei Tagen haben sich Täter in sechs Fällen Zutritt zu Wohnungen von Senioren verschafft, indem sie sich als Handwerker ausgegeben haben, die angeblich die Wasserleitungen überprüfen mussten. In Wirklichkeit lenkten die Verbrecher die Rentner geschickt ab und durchsuchten die Räume nach Schmuck und Bargeld - in einigen Fällen erfolgreich.

In diesem Zusammenhang empfiehlt die Polizei: Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Mitarbeiter der Stadtwerke oder falsche Polizeibeamte.

Weitere Hinweise und Tipps, wie sie sich vor Betrügern an ihrer Haustür schützen können finden Sie auf der Internetseite: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/haustuerbetrug/

Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 25 zu melden. (cr/ts)

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