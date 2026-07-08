Polizei Köln

POL-K: 260708-2-K Gestohlenes Rennrad zum Kauf angeboten - Polizei fasst Hehler und stellt Fahrrad sicher

Köln (ots)

Polizisten haben am Dienstagnachmittag (7. Juli) im Stadtteil Porz-Wahn einen mutmaßlichen Hehler (40) gefasst, der ein gestohlenes Rennrad auf einer Internetplattform zum Kauf angeboten haben soll. Bei einer fingierten Übergabe stellten die Beamten das Rad sicher. In der Wohnung des Mannes fanden sie zudem kleine Mengen Drogen.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatten Diebe das Fahrrad einer 33-jährigen Kölnerin in der vergangenen Woche aus ihrem Keller in Köln-Riehl gestohlen und kurze Zeit später auf einer Internetplattform zum Verkauf angeboten. Nachdem sie auf das Inserat aufmerksam geworden war, vereinbarte sie einen Kauftermin und informierte die Polizei.

Als der 40-Jährige am vereinbarten Treffpunkt mit dem Rennrad erschien, griffen die Zivilbeamten zu. Den Mann erwartet nun unter anderem ein Strafverfahren wegen Hehlerei. Ob er auch für den Diebstahl aus dem Keller verantwortlich ist, prüfen nun die Ermittler der "EG Fokus". (sw/ts)

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