Polizei Köln

POL-K: 260708-3-K Polizei nimmt mutmaßlichen Drogendealer fest - Betäubungsmittel und Bargeld sichergestellt

Köln (ots)

Zivilfahnder der Polizei Köln haben am Dienstagnachmittag (7. Juli) einen 24 Jahre alten Mann im Stadtteil Mülheim mit Untersuchungshaftbefehl festgenommen. Er war wegen Verdachts des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gesucht worden.

Der Kölner geriet gegen 15.15 Uhr auf der Graf-Adolf-Straße in eine Verkehrskontrolle. Die Polizisten stellten fest, dass nach ihm gefahndet wurde. Er hatte neben rund 735 Euro Bargeld auch verkaufsfertige Einheiten mutmaßliches Kokain und Amphetamin dabei.

Das Amtsgericht Köln hatte den Haftbefehl erlassen, nachdem der 24-Jährige in der Silvesternacht 2025/26 bei einer Verkehrskontrolle mit circa 20 Gramm Kokain und über 7.000 Euro Bargeld angetroffen worden war. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Polizisten damals unter anderem scharfe Munition sicher.

Der Festgenommene war bereits zuvor wegen Betäubungsmittel- und Gewaltdelikten als Intensivtäter kriminalpolizeilich in Erscheinung getreten. (bg/ts)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell