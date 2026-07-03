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Polizei Hamburg

POL-HH: 260703-1. Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen aus Hamburg-Othmarschen

POL-HH: 260703-1. Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen aus Hamburg-Othmarschen
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Hamburg (ots)

Zeit: seit 29.06.2026, 22:00 Uhr; Ort: Hamburg-Othmarschen

Seit Montag wird die 13-jährige Aaliyah Jolie Fritzenwanker aus dem Stadtteil Othmarschen vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Kind.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verließ das Mädchen am späten Montagabend die elterliche Wohnung und ist seitdem unbekannten Aufenthalts.

Die bisherigen Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zu ihrem Auffinden, sodass nun ein Richter am Amtsgericht den Beschluss zur öffentlichen Suche mit einem Lichtbild erließ.

Die 13-Jährige wird wie folgt beschrieben:

   - augenscheinliches Alter 16 - 19 Jahre
   - 160 cm - 165 cm groß
   - lange, lockige, schwarze Haare
   - bekleidet mit einer schwarzen Leggings, einer braunen 
     Joggingjacke mit Kapuze, schwarzen Schuhen (goldenes 
     Nike-Zeichen)
   - führt vermutlich eine braune Handtasche mit sich

Das zuständige Landeskriminalamt der Region Altona (LKA 124) hat die Ermittlungen übernommen.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Kindes geben können, sich unter 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Ham-burg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Vermisste sehen, melden Sie sich bitte direkt beim polizei-lichen Notruf unter 110.

Mx.

Rückfragen der Medien bitte an:

Polizei Hamburg
Polizeipressestelle / PÖA 1
Thilo Marxsen
Telefon: 040 4286-56211
E-Mail: polizeipressestelle@polizei.hamburg.de
www.polizei.hamburg

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell

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