Polizei Hamburg

POL-HH: 260702-2. Zeugenaufruf nach zwei Raubdelikten in Hamburg-Billstedt und Hamburg-Horn

Hamburg (ots)

Tatzeiten: a) 01.07.2026, 09:35 Uhr, b) 01.07.2026, 11:00 Uhr

Tatorte: a) Hamburg-Billstedt, Geesttwiete, b) Hamburg-Horn, Rhiemsweg

Am Mittwochvormittag kam es in den Stadtteilen Billstedt und Horn zu Raubüberfällen auf eine 59-jährige und eine 83-jährige Frau. Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen.

a) Den bisherigen Erkenntnissen des Raubdezernats der Region Mitte II (LKA 164) zufolge befand sich die 59-jährige Frau auf dem Heimweg, als sie von einem Unbekannten beim Öffnen der Haustür mit einem Messer bedroht wurde. Der Unbekannte und sein Begleiter forderten nun die Handtasche sowie Schmuckgegenstände der Frau und flüchteten anschließend mit der Beute in unbekannte Richtung.

Die unverletzt gebliebene Frau informierte zunächst eine Nachbarin, die daraufhin die Polizei alarmierte.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme der tatverdächtigen Personen.

Die mutmaßlichen Räuber werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

- führte ein Messer mit sich

Täter 2:

- circa 17 bis 25 Jahre alt - ungepflegtes Erscheinungsbild - schwarze Haare (nach hinten gekämmt oder zum Zopf gebunden) - bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck und einer Jeanshose - führte einen grauen Rucksack mit sich

b) Nach den derzeitigen Erkenntnissen des zuständigen LKA 164 befand sich die 83-jährige Frau auf dem Heimweg. Kurz vor Erreichen ihrer Wohnung umarmte sie eine unbekannte Frau unvermittelt von hinten, küsste ihr auf die Wange und versuchte, der Seniorin Goldschmuck umzuhängen. Die Dame löste sich zunächst und versuchte, ihren Weg fortzusetzen.

Plötzlich erschien eine zweite unbekannte Frau, welche die 83-Jährige gezielt festhielt und ihr im weiteren Verlauf eine getragene Halskette entriss. Anschließend flüchteten die mutmaßlichen Räuberinnen mit ihrer Beute in Richtung des nahegelegenen Kreisverkehrs.

Die leicht verletzte Seniorin verständigte zunächst Angehörige, die daraufhin die Polizei informierten.

Eingeleitete Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenwagenbesatzungen führten nicht zur Festnahme der tatverdächtigen Personen.

Die mutmaßlichen Räuberinnen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

- etwa 40 bis 45 Jahre alt - 175 bis 180 cm groß - normale Statur - "südländisches" Erscheinungsbild - helle Pigmentstörungen im Gesichtsbereich - lange dunkle Haare - bekleidet mit einem langen Kleidungsstück

Täterin 2:

- jünger als 40 Jahre - 175 bis 180 cm groß - normale Statur - "südländisches" Erscheinungsbild - lange dunkle Haare - bekleidet mit einem langen Kleidungsstück

Das LKA 164 führt in beiden Fällen die Ermittlungen.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder anderweitig Hinweise zu den tatverdächtigen Personen geben können, sich unter der Rufnummer 040 4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder bei einer Polizeidienststelle zu melden.

Wen.

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