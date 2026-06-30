Polizei Hamburg

POL-HH: 260630-2. Tödlicher Arbeitsunfall in Hamburg-Rotherbaum

Hamburg (ots)

Unfallzeit: 29.06.2026, 11:45 Uhr

Unfallort: Hamburg-Rotherbaum, Neue Rabenstraße

Am Montagvormittag erlitt ein 59-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall im Hamburger Stadtteil Rotherbaum tödliche Verletzungen. Die Fachdienststelle für Arbeitsunfälle im Landeskriminalamt (LKA 45) führt die Ermittlungen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen arbeitete der 59-Jährige auf einer Baustelle in der Neuen Rabenstraße, als dieser aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich von einem Radlader erfasst wurde. Das Fahrzeug wurde zu diesem Zeitpunkt von einem 54-jährigen Mitarbeitenden im Rahmen seiner Tätigkeit geführt.

Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfende sowie im weiteren Verlauf durch Rettungskräfte der Feuerwehr verstarb der 59-Jährige noch an der Arbeitsstelle.

Das Kriseninterventionsteam (KIT) des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) übernahm vor Ort die psychosoziale Akutbetreuung von Zeuginnen und Zeugen sowie den Ersthelfenden.

Die Ermittlungen, in die auch die Fachdienststelle für Todesermittlungen des Landeskriminalamts (LKA 414) eingebunden ist, dauern an.

Wen.

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