Polizei Köln

POL-K: 240401-1-K Alkoholisierter Mercedes-Fahrer flüchtet vor Polizei - Blutprobe

Köln (ots)

Polizisten haben am Sonntagmorgen (31. März) den alkoholisierten Fahrer (26) eines Mercedes nach kurzer Verfolgung durch die Innenstadt auf Höhe des Neumarkts gestoppt. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an. Nach ersten Erkenntnissen soll der 26-Jährige mit circa 1,5 Promille am Steuer gesessen haben.

Gegen 6 Uhr war den Zivilbeamten der junge Fahrer auf der Roonstraße aufgefallen, als dieser ohne die Vorfahrt der Polizisten zu beachten, vom Rathenauplatz auf die Roonstraße einbog. Die Beamten legten eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Anschließend versuchte der Mann, mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mit seiner E-Klasse in Richtung Rudolfplatz zu flüchten. Dabei schaltete er das Licht aus und fuhr über rote Ampeln, bevor ihn die Einsatzkräfte einholten und auf Höhe des Neumarktes stellten.

Die Polizisten leiteten Strafverfahren u.a. wegen Trunkenheit im Verkehr, eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie eines Einzelrennens ein. (sw/kk)

