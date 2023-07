Polizei Köln

POL-K: 230725-2-K Mutmaßlicher Drogendealer gestellt - Haftrichter

Köln (ots)

Kölner Polizisten haben am Montag (24. Juli) gegen 12.40 Uhr in dem Grüngelände Remscheider Straße/Eythstraße im Brennpunktbereich Kalk-Nord einen auf einer Parkbank sitzenden 35 Jahre alten Mann kontrolliert. In seinem Rucksack stellten die Beamten erhebliche Mengen synthetischer Betäubungsmittel und Cannabis, einige hundert Euro in bar sowie ein Butterflymesser sicher. Die Überprüfung des von dem Verdächtigen mitgeführten E-Scooters ergab, dass das Versicherungskennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben und das Fahrzeug nicht versichert war.

Die Polizisten nahmen den aktuell unter Bewährung stehenden Verdächtigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Köln ordnete eine Ermittlungsrichterin eine Wohnungsdurchsuchung an, bei der sich Drogen-Utensilien und weitere Betäubungsmittel fanden. Heute (25. Juli) muss sich der mutmaßliche Drogendealer erneut vor einem Haftrichter verantworten. (cg/kk)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell