Polizei Köln

POL-K: 220612-1-K Zwei Jugendliche erleiden Stichverletzungen - Zeugensuche

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht zu Sonntag (12. Juni) vor einer Gaststätte in Köln-Riehl haben ein 16-jähriger Kölner lebensgefährliche sowie ein 17-jähriger schwere Stichverletzungen erlitten. Rettungskräfte brachten die Jugendlichen in Krankenhäuser. Der 16-Jährige ist nach einer Notoperation mittlerweile stabil. Drei Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 21 Jahren befinden sich derzeit im Polizeigewahrsam. Wie viele Personen an den Streitigkeiten auf der Straße "An der Schanz" gegen 2 Uhr insgesamt beteiligt waren, steht derzeit nicht fest. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, sich unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (cs/de)

