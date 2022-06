Polizei Köln

POL-K: 220610-4-K Kind in Holweide von Auto angefahren - Zeugensuche

Köln (ots)

Beim Überqueren der Wilhelm-Marx-Straße in Köln-Holweide ist am Donnerstag (9. Juni ) ein 4-jähriges Kind von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Nach aktuellen Erkenntnissen war das Mädchen gegen 19.45 Uhr in Höhe des Spielplatzes auf die Straße gelaufen und von dem Fahrzeug erfasst worden. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei derzeit nach der Fahrerin des Wagens, die sich mutmaßlich unter Schock stehend vom Unfallort entfernt haben soll.

Zeugenaussagen zufolge war die etwa 1,65 Meter große und vollständig in schwarz gekleidete Frau auf der Wilhelm-Marx-Straße in Richtung Hirtsiefer Straße unterwegs. Sie soll zudem eine Kappe, sowie ein auffällig, grünes "Band" am Hals getragen haben. Ihr Alter wird auf etwa 30 bis 35 Jahre geschätzt.

Das Verkehrskommissariat 2 bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität der Fahrerin, den Unfallwagen und/oder das Unfallgeschehen geben können, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail unter poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (al/iv)

