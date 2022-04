POL-K: 220421-4-K Polizei sucht Opfer eines Raubüberfalls

Köln (ots) - Zum 1. Juli 2022 wird Gudrun Engel neue Leiterin im ARD-Studio Washington und löst Claudia Buckenmaier (NDR) ab. Zuvor war die 42-jährige WDR-Journalistin Korrespondentin im ARD-Europastudio Brüssel. Der WDR übernimmt damit turnusmäßig vom NDR die Federführung im ARD-Studio der US-Hauptstadt. Gudrun Engel wurde am 31.07.1979 in Hardheim geboren und studierte Journalistik und Politikwissenschaften an ...

