POL-K: 220418-4-K/BAB Autobahnpolizisten nehmen 20-Jährigen nach Verfolgungsfahrt fest

Köln (ots) - Mithilfe der Videobeobachtung haben Polizisten nach einem brutalen Raubüberfall auf einen Senior (78) am Sonntagabend (17. April) in der Kölner Altstadt einen 29 Jahre alten Tatverdächtigen auf dem Neumarkt festgenommen. Der aus der Türkei stammende Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen 23 Uhr soll der Tatverdächtige den Senior in der Straße ...

