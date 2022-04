Polizei Köln

POL-K: 220418-3-K Polizeihund stellt mutmaßlichen Einbrecher - Festnahme

Köln (ots)

Nach einem Einbruch in ein Bistro in der Nacht zu Montag (18. April) im Kölner Stadtteil Bilderstöckchen haben Polizisten den 51 Jahre alten mutmaßlichen Einbrecher festgenommen. Der aus Rumänien stammende Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und war vom Landeskriminalamt NRW für das Ausländeramt Köln zur Festnahme ausgeschrieben.

Gegen 2 Uhr hatte der Inhaber des Bistros einen Einbruchalarm auf seinem Mobiltelefon erhalten und über die Videofunktion eine unbekannte Person im Innern entdeckt. Kurz vor Eintreffen der alarmierten Beamten flüchtete der Tatverdächtige und versteckte sich in einem Gebüsch im nahegelegenen Blücherpark. Polizisten umstellten das Gelände und durchsuchten es mithilfe eines Diensthundes, der den Tatverdächtigen aufspürte und ihn durch einen Biss in den rechten Oberschenkel stellte. Rettungskräfte nahmen den 51-Jährigen mit in ein Krankenhaus. Nach der medizinischen Versorgung brachten Polizisten den Tatverdächtigen ins Polizeigewahrsam. Er soll einem Haftrichter vorgeführt werden. (jk/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell