Polizei Köln

POL-K: 220304-3-K Jugendliche Taschendiebinnen auf frischer Tat gestellt

Köln (ots)

Zivilbeamte der Kripo Köln haben am frühen Donnerstagnachmittag (3. März) am Wiener Platz in Köln-Mülheim fünf polizeibekannte Taschendiebinnen im Alter zwischen 15 - 18 Jahren auf frischer Tat festgenommen. Nach dem Zugriff gegen 14.20 Uhr ordneten die Ermittler die erkennungsdienstliche Behandlung der Frauen an. Die gestohlene Geldbörse stellten die Polizisten sicher und gaben sie ihrer Eigentümerin, einer 62 Jahre alten Kölnerin zurück. Den Ermittlungen zufolge sollen die Tatverdächtigen die auf einen Rollator angewiesene Dame in einem Discounter gemeinsam bedrängt und bestohlen haben. (cg/rr)

