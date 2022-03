Polizei Köln

POL-K: 220304-2-K Nächtlicher Böllerwurf - Wohnungsdurchsuchung

Köln (ots)

Am frühen Freitagmorgen (04. März) haben Polizisten in Köln-Höhenhaus die Wohnung eines 46-jährigen Mannes durchsucht. Laut Zeugen soll er gegen 3.15 Uhr Böller aus seinem Wohnungsfenster auf die Straße geworfen haben. Schon bei seiner ersten Befragung gab der Mann an, noch weitere Pyrotechnik in seiner Wohnung aufzubewahren. Bei der anschließenden Durchsuchung mit Unterstützung von Experten des Landeskriminalamtes NRW stellten die Beamten mehr als 50 illegale pyrotechnische Knall- und Leuchtkörper, Rauchtöpfe sowie mehrere Anscheinswaffen und ein Beil sicher. (mm/rr)

