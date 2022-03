Polizei Köln

POL-K: 220303-2-K Alkoholisiert mit E-Scooter gegen geparkten Pkw - Blutprobe

Köln (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 54 Jahre alter Kölner am frühen Mittwochabend (2. März) bei einem Verkehrsunfall auf der Niehler Straße in Nippes zugezogen: Im augenscheinlich alkoholisierten Zustand prallte der E-Scooter-Fahrer gegen 18.20 Uhr gegen einen geparkten Dacia Logan, riss dessen Seitenspiegel ab, stürzte und blieb bewusstlos liegen. Im Rettungswagen wurde er zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert. Polizisten ordneten eine Blutprobe an. Eine spätere Ersthelferin war eigenen Angaben zufolge in ihrem Auto hinter dem 54-Jährigen hergefahren und hatte seine "Schlangenlinien" bemerkt. Als der E-Scooter-Fahrer in den Gegenverkehr geriet, habe sie ihn leicht angehupt. Daraufhin, so die 25-Jährige weiter, habe der Mann sich umgedreht und zu pöbeln versucht, woraufhin er endgültig die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und nach rechts abkommend gegen das Auto gefahren sei. (cg/rr)

