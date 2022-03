Polizei Köln

POL-K: 220304-1-K Ab sofort Videobeobachtung im Brennpunkt Kalk

Köln (ots)

Mit der Einrichtung von Videokameras am Freitagvormittag (4. März) im Kölner Stadtteil Kalk hat die Polizei Köln den Bereich nun 24 Stunden im Blick. Ab sofort wird die Kalker Hauptstraße zwischen den Köln Arcaden und der Kalk Kapelle mit angrenzenden Nebenstraßen sowie die Kalk-Mülheimer Straße in Richtung Norden und einen Teil der Rolshoverstraße mit Videotechnik ausgestattet. Bis Mitte des Jahres werden drei weitere Kameras für die S-Bahnhaltestelle Trimbornstraße und die Taunusstraße in Richtung Süden installiert.

"Rund ein Viertel der Straßenkriminalität im Kölner Südosten entfällt allein auf den Stadtteil Kalk. Maßgeblich sind dabei Diebstähle an/aus Kraftfahrzeugen, Taschendiebstähle, Körperverletzungen und Betäubungsmitteldelikte. Ich bin überzeugt davon und die Erfahrungen an den anderen Standorten in Köln belegen das: Durch die Installation der Videokameras und die dauerhafte LIVE-Beobachtung werden Gefahrensituationen oder Straftaten sofort erkennbar. Der unmittelbare und koordinierte Einsatz von Interventionskräften ermöglicht der Polizei, Menschen in Not sofort Hilfe zu leisten und Straftaten zu verhüten oder beweissicher zu klären. Die Videobeobachtung fördert zudem das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung im beobachteten Bereich." so der Leitende Polizeidirektor Martin Lotz.

Insgesamt wird die Videobeobachtungszentrale der Leitstelle der Polizei Köln nun Zugriff auf insgesamt 106 Kameras im Kölner Stadtgebiet haben, von denen dann bis auf die sieben Kameras am Breslauer Platz 99 genutzt werden. Die genauen Standorte sowie die Sichtbereiche der Videobeobachtung sind im Internetauftritt der Polizei Köln unter dem Link https://koeln.polizei.nrw/artikel/polizeiliche-videobeobachtung-in-koeln abrufbar und durch eine Beschilderung deutlich sichtbar gekennzeichnet. Die Bilder werden automatisch nach 14 Tagen gelöscht, soweit die Aufnahmen nicht als Beweismittel im Strafverfahren oder zur vorbeugenden Bekämpfung von Straftaten benötigt werden. (jk/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell