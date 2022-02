Polizei Köln

POL-K: 220223-5-K Dunkler Audi A4 aus dem Rhein-Erft-Kreis nach Unfallflucht gesucht

Köln (ots)

Nach einer Unfallflucht am frühen Montagnachmittag (21. Februar) an der Kreuzung Piccoloministraße/Gerhardt-Hauptmann-Straße in Köln-Holweide sucht die Polizei einen dunklen Audi A4 aus dem Rhein-Erft-Kreis und dessen Fahrer. Laut Zeugenaussagen soll der flüchtige Autofahrer gegen 14 Uhr beim Überholen auf der Piccoloministraße einen Motorradfahrer (21) touchiert und zu Fall gebracht haben. Anschließend soll er sich über die Gerhardt-Hauptmann-Straße entfernt haben. Der 21-Jährige war mit seinem Kraftrad über die Fahrbahn gegen einen geparkten Pkw gerutscht. Er erlitt leichte Verletzungen.

Hinweis zu dem etwa 55 bis 60 Jahre alten und grauhaarigen Audifahrer und dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler des Verkehrskommissariats 2 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/de)

