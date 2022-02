Polizei Köln

POL-K: 220223-4-K E-Scooter-Fahrer von Auto erfasst

Köln (ots)

Am Dienstagmorgen (22. Februar) hat eine 51 Jahre alte Frau in Köln-Kalk mit ihrem VW Polo einen E-Scooter-Fahrer (13) angefahren. Der 13-Jährige stürzte und verletze sich leicht am rechten Bein. Nach ersten Ermittlungen war der 13-Jährige gegen 8 Uhr mit einem Leih-E-Scooter zwischen geparkten Fahrzeugen von der Steprathstraße aus auf die Thumbstraße gefahren. Nach dem Sturz hatte er mit der Autofahrerin kurz geredet sich ohne Angaben seiner Personalien humpelnd vom Unfallort entfernt. Durch einen Anruf seiner Schulleitung bei der Polizei konnte der junge Mann, der den E-Scooter von seinem Alter her gar nicht hätte fahren dürfen, jedoch ausfindig gemacht werden. Zu klären bleibt, auf wessen Account der 13-Jährige den E-Scooter in Betrieb genommen hat. Hierfür ist ein Mindestalter von 18 Jahren vonseiten der Verleihfirmen vorgegeben. (mm/de)

