POL-K: 220223-3-BAB/REK Kölner Autobahnpolizisten nehmen Autokurier vorläufig fest

Köln (ots)

Pressemeldung der Polizei Rhein-Erft-Kreis:

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis hat die Ermittlungen zu einem Autodiebstahl in Montigny (Frankreich) aufgenommen. Einem 16-jährigen Franzosen wird zur Last gelegt, an dem Diebstahl eines weißen Peugeot 3008 beteiligt zu sein (siehe Foto). Der 16-Jährige fuhr am Dienstagmittag (22. Februar) um 12 Uhr einen in Frankreich gestohlenen Peugeot 3008 auf der BAB 4 von Aachen in Richtung Köln. Die Haftsachenbearbeitung des Kriminalkommissariates 22 in Kerpen dauert an.

Die Beamten der Kölner Autobahnpolizei folgten dem Peugeot, als der Fahrer sie zwischen Düren und Kerpen auf der BAB 4 überholt hatte. Eine Überprüfung des französischen Kennzeichens ergab, dass der Wagen in Frankreich als gestohlen einlag. Mit weiteren Streifenwagen stoppten die Polizisten den Wagen und nahmen den 16-jährigen Fahrer fest, nachdem dieser vergeblich versuchte zu flüchten und einen Verkehrsunfall verursachte. Ersten Ermittlungen zufolge soll er als Kurier tätig gewesen sein und ist in Frankreich selbst als vermisst gemeldet.

In seiner Kleidung fanden die Polizisten geringe Mengen Betäubungsmittel. Zudem stand er unter Drogeneinfluss und war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten veranlassten die Sicherstellung des Wagens, eine Blutprobenentnahme und fertigten Strafanzeigen. (bm)

Ein Bild des Peugeot ist unter dem folgenden Link abrufbar:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/10374/5154187

