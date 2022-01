Polizei Köln

POL-K: 220123-6-K Polizisten beschlagnahmen Führerscheine und Handys von vier Rasern

Köln (ots)

Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag (23. Januar) im Stadtteil Buchforst auf Anordnung eines Staatsanwaltes die Führerscheine und Mobiltelefone von vier Rasern (21, 21, 22, 32) beschlagnahmt. Gegen 3 Uhr bemerkte eine Streife die vier Fahrzeuge, als diese von einem Parkplatz in Poll, der als Treffpunkt der "Poser-und Raserszene" gilt, auf die Rolshover Straße fuhren. Beim Hinterherfahren stellten die Beamten fest, wie die jungen Männer die Motoren ihrer Fahrzeuge (ein Mercedes 350, zwei Smart fortwo sowie ein Skoda Octavia) immer wieder aufheulen ließen. Vor den Augen der Streife beschleunigten die Fahrer ihre Autos auf der Heidelberger Straße bei erlaubten 50 km/h auf mehr als 100 km/h. Mit hinzugerufenen Unterstützungskräften kontrollierten die Einsatzkräfte die vier Raser auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants auf der Frankfurter Straße. Gegen sie wird nun wegen der Teilnahme an einem illegalen Autorennen ermittelt. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell