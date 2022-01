Polizei Köln

POL-K: 220123-5-K 36-Jähriger durch Stiche und Schläge lebensgefährlich verletzt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft Köln und Polizei Köln geben bekannt:

Durch Schläge und Stiche ist ein 36-jähriger Mann am Samstagabend (22. Januar) auf dem Weilerweg in Köln-Volkoven-Weiler lebensgefährlich verletzt worden. Zuvor soll der Kölner gegen 21 Uhr in einer Gaststätte aus noch ungeklärten Gründen mit einer namentlich bekannten Person (29) in Streit geraten sein. Nachdem beide Männer aus dem Lokal verwiesen worden waren, soll der 36-Jährige massiv angegriffen und verletzt worden sein. Rettungskräfte brachten ihn mit einem Schädel-Hirn-Trauma und Stichverletzungen in eine Klinik, in der er umgehend notoperiert wurde.

Nach Auswertung der Zeugenaussagen und Videoaufnahmen kamen die Ermittler dem 29-Jährigen auf die Spur. Das Motiv ist derzeit noch unklar. Die Polizei Köln hat eine Mordkommission eingerichtet und fahndet nach dem flüchtigen Tatverdächtigen. Zeugen der Auseinandersetzung vor dem Lokal und Hinweise zum Aufenthaltsort des Verdächtigen nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der Rufnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. Weitere Informationen sind nicht vor Montagmittag (24. Januar) zu erwarten. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell