Polizei Köln

POL-K: 211121-3-K Falsche Gesundheitsamtsmitarbeiter: Trickbetrüger erbeuten Bargeld und Schmuck einer Seniorin

Köln (ots)

Unter dem Vorwand, als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes in die Wohnung zu müssen, haben sich am Freitagnachmittag (19. November) gegen 16 Uhr eine Frau und ein Mann Zutritt zur Wohnung einer 94-jährigen Frau in der Florastraße in Köln-Nippes verschafft und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Während die unbekannte Frau das Opfer ablenkte und sogar festhielt, suchte ihr Komplize im Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Die Tatverdächtigen flüchteten mit der Beute.

Die gesuchte "Mitarbeiterin" beschreibt die Bestohlene als etwa 1,65 Meter groß und circa 35 Jahre alt mit dunklen zum Zopf gebundenen Haaren. Sie trug ein enges Oberteil und eine blaue Jeans. Ihr Mittäter soll 45 bis 50 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß und kräftig sein und eine weiße Kopfbedeckung, eine dunkle Jacke sowie eine blaue Jeans getragen haben.

Die Polizei Köln sucht Zeugen und fragt: Wer hat am Nachmittag des 19. November in der Florastraße in Köln-Nippes beschriebenen Personen gesehen und womöglich mit einem Fahrzeug weggefahren sind? Hinweise zu den Gesuchten nimmt das Kriminalkommissariat 25 unter 0221-229-0 oder per E-Mail entgegen. poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell