POL-K: 210824-3-K Mitarbeiter mit Schusswaffe und Messern bedroht - Zeugensuche

Drei vermummte Männer haben am späten Montagabend (23. August) den Mitarbeiter einer Pizzeria auf der Bergisch Gladbacher Straße 567 im Stadtteil Holweide mit einer Schusswaffe, einem Messer sowie einer Machete bedroht und Bargeld geraubt. Nach ersten Erkenntnissen sollen sie sich kurz vor Mitternacht über einen Zeitraum von mehreren Minuten vor dem italienischen Restaurant am Holweider Marktplatz aufgehalten haben, ehe sie mit tief ins Gesicht gezogenen Kapuzen das Lokal betraten. Anschließend seien die dunkel gekleideten, etwa 1,70 Meter großen und schmalen Männer auf Fahrrädern in Richtung Mülheim davongefahren. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen.

Zudem prüfen die Ermittler einen Zusammenhang zum Gaststättenüberfall vom 16. August im Stadtteil Nippes (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4995578). (ph/de)

