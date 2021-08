Polizei Köln

POL-K: 210824-1-K Christopher Street Day auf der Kölner Rheinuferstraße - Verkehrsstörungen erwartet

Köln (ots)

Mit etwa 10 000 Teilnehmern und mehreren Festwagen beabsichtigt der Anmelder der diesjährigen Versammlung zum "Christopher Street Day" am Sonntag (29. August) auf einem neuen Aufzugsweg vom Startpunkt am Ubierring über die Kölner Rheinuferstraße ins rechtsrheinische Deutz zu ziehen.

Zur Sicherheit der Versammlungsteilnehmer wird die Rheinuferstraße ab 7 Uhr zwischen Ubierring und Cäcilienstraße für den Kraftfahrzeugverkehr bis etwa 16 Uhr beidseitig gesperrt. Die Nutzung des Parkhauskomplexes (Ein-und Ausfahrt) am Rheinauhafen ist in diesem Zeitraum nicht möglich.

Für die Dauer des Aufzugs, der ab 11.30 Uhr in der Kölner Südstadt startet und sich gegen 16 Uhr im Bereich der Lanxess Arena auflösen soll , wird zusätzlich ab 11 Uhr die Deutzer Brücke in Fahrtrichtung Innenstadt gesperrt und der Auenweg in Köln-Deutz ist dann nur noch für den Anliegerverkehr freigegeben.

An der Baustelle Waidmarkt steht die Umleitung zur Georgstraße und die Große Witschgasse über die Rheinuferstraße nicht zur Verfügung.

Infolge des Aufzugs ist ganztägig mit erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen zu rechnen. Die Polizei Köln empfiehlt ortskundigen Verkehrsteilnehmern, den Bereich weiträumig zu umfahren. (al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell