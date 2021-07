Polizei Köln

POL-K: 210720-2-K Kind (4) läuft auf die Straße und wird von Pkw erfasst

Köln (ots)

Am Montagabend (19. Juli) ist ein 4-jähriger Junge in Köln-Holweide auf die Straße gelaufen und von einem blauen Ford KA eines 60-jährigen Kölners erfasst worden. Rettungskräfte fuhren den Jungen in Begleitung seiner Mutter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach aktuellem Ermittlungsstand war der Autofahrer gegen 20 Uhr von der Gerhart-Hauptmann-Straße gekommen und auf der Piccoloministraße in Richtung Köln-Mülheim unterwegs, als der Junge auf die Fahrbahn lief und mit der linken Fahrzeugseite des Kleinwagens zusammenstieß. (cs/rr)

