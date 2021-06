Polizei Köln

POL-K: 210627-4-BAB/RBK Abenteurer auf Autobahn gerettet - Tierheim

Köln (ots)

Ein Streifenteam hat am Samstagnachmittag (26. Juni) auf der Bundesautobahn 4 bei Bensberg drei kleine Küken bei einem gefährlichen Ausflug von der Fahrbahn gerettet. Gegen 17 Uhr sperrten Polizisten kurzfristig die Autobahn in Fahrtrichtung Olpe, um die Entenfamilie, die verängstigt quer über die Fahrstreifen lief, in Sicherheit zu bringen.

Die Beamten brachten die drei "Abenteurer" ins Tierheim Köln-Dellbrück, wo sie liebevoll aufgenommen wurden und seitdem versorgt werden . (al/rr)

