Polizei Köln

POL-K: 210627-3-K Auseinandersetzung vor Cocktailbar - Festnahme

Köln (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung Ziffer 1 vom 26. Juni 2021

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/4952719

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Nach dem Angriff mit einem Messer vor einer Kölner Cocktailbar am Samstagmorgen (26. Juni) haben Polizeibeamte den zweiten Tatverdächtigen (21) nach Hinweisen aus der Bevölkerung vorläufig festgenommen. Der Festgenommene wurde am Sonntagmittag (27. Juni) einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft gegen den 21-Jährigen anordnete. Gegen den 32-jährigen Kölner, der am Samstagmorgen in Tatortnähe angetroffen wurde, erhärtete sich der Tatverdacht nicht.

Auskünfte erteilt ab Montag Oberstaatsanwalt Ulrich Bremer von der Staatsanwaltschaft Köln unter der Telefonnummer 0221 / 477-4271. (al/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell