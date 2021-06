Polizei Köln

POL-K: 210615-1- K/LEV Einladung zur Social-Media-Sprechstunde am 17. Juni rund um die Themen Fahrradstraße und das verkehrssichere Fahrrad

Köln (ots)

Die Städte Köln und Leverkusen haben vielerorts Verkehrsflächen für Radfahrende umgewidmet und bereits jetzt mehr als 20 Fahrradstraßen in den jeweiligen Stadtgebieten eingerichtet. Weitere sind derzeit in der Planung bzw. in der Umsetzung. Fahrräder und Pedelecs sind viel genutzte Alternativen im Straßenverkehr.

Was darf ich auf einer Fahrradstraße? Ist mein Fahrrad auch wirklich verkehrssicher, um am Straßenverkehr teilnehmen zu können? Diese und weitere Fragen werden Verkehrssicherheitsberatende und Experten des Verkehrsdienstes der Polizei Köln auf den Social-Media-Kanälen am Donnerstag (17. Juni) anlässlich eines behördenweiten Radaktionstages beantworten. Parallel dazu werden Einsatzkräfte in Köln und Leverkusen am Aktionstag Verkehrsteilnehmende für die besonderen Anforderungen rund um den Radverkehr sensibilisieren und ggf. entsprechende Verkehrsverstöße ahnden.

Social-Media-Sprechstunden auf Facebook und Twitter

Wann : 17. Juni 2021, 12 Uhr bis 14 Uhr Wo : Facebook (https://www.facebook.com/polizei.NRW.K) und Twitter (https://twitter.com/polizei_nrw_k)

Vorab können bereits jetzt Fragen an die E-Mail-Adresse Sicher-Radfahren.Koeln@polizei.nrw.de gesendet werden. Diese werden im Rahmen des Aktionstages beantwortet.

Alle gestellten Fragen werden im Nachgang auf der Internetseite der Polizei Köln (https://koeln.polizei.nrw/artikel/haeufige-fragen-und-antworten) veröffentlicht. (mw/al/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell