Polizei Köln

POL-K: 210519-1-K Randalierer nach Sachbeschädigungen festgenommen - Haftrichter!

Köln (ots)

Nach Sachbeschädigungen an zwei Autos in der Innenstadt haben Polizisten am späten Dienstagabend (18. Mai) einen Mann (37) nahe des Tatortes auf der Mittelstraße festgenommen. Nach bisherigen Ermittlungen soll der 37-Jährige die Außenspiegel der Autos abgetreten sowie eine Schaufensterscheibe mit einem Sperrpfosten beschädigt haben. Der Mann, der bereits in jüngster Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte aufgefallen ist, soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. (mw/de)

