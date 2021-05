Polizei Köln

POL-K: 210517-4-K Kölnerin nach Angriff durch getrennt lebenden Ehemann schwerverletzt - Mordkommission ermittelt

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Am Montagvormittag (17. Mai) ist eine 30 Jahre alte Frau auf der Leidenhausener Straße in Köln-Porz-Eil mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Nach ersten Ermittlungen einer eingesetzten Mordkommission soll der getrennt lebende, 40-jährige Ehemann gegen 9.50 Uhr überfallartig auf die Geschädigte eingestochen haben. Polizisten nahmen den Deutsch-Tunesier kurz danach fest. Zeugen hatten die Tat beobachtet und die Polizei informiert. Die Mordkommission bittet dringend um weitere Zeugenhinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

