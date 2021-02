Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 05/06.02.2021

Wiesbaden (ots)

1. Verkehrsunfall auf der Platte - Stau auf B417, Wiesbaden, Platter Straße, B417, Freitag, 05.02.2021, 18.05 Uhr

(ds) Am frühen Freitagabend kam es auf der Platter Straße, B417, zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 60-jähriger Wiesbadener fuhr mit seinem blauen Volvo Kombi auf der Platter Straße, B417, stadtauswärts in Richtung Taunusstein. Zwischen Nordfriedhof und Abfahrt zur Fischzucht kam der Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links über die Fahrstreifenbegrenzung in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem weißen Audi E-Tron und in der Folge mit einem dahinterfahrenden blauen Daihatsu Cuore. Die drei beteiligten Unfallfahrzeuge kamen schließlich auf der unbefestigten Böschung zum Stehen. Alle drei Fahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Der 60-Jährige und der 62-jährige Fahrer des Daihatsu wurden zur Untersuchung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden an den drei Fahrzeugen wird auf ca. 75.000,- Euro geschätzt. Da der Fahrer des Volvo Kombi offenbar unter Alkoholeinfluss stand, wurde er im Anschluss zum 1. Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Bundesstraße musste für die Unfallaufnahme und zur Bergung der Fahrzeuge bis 20.00 Uhr gesperrt werden. Es kam dadurch zu deutlichen Verkehrsbehinderungen.

2. Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person - Fahrer schwer verletzt, Wiesbaden, Saarstraße, Freitag, 05.02.2021, 23.45 Uhr

(ds) In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Saarstraße zu einem Alleinunfall, bei dem der Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt wurde. Ein 35-jähriger Wiesbadener befuhr gg. 23.45 Uhr mit seinem schwarzen BMW die Schiersteiner Straße stadtauswärts in Richtung Autobahn A643. Hier geriet das Fahrzeug aus bisher unbekannter Ursache auf den Fahrbahnteiler zwischen BAB und der Saarstraße, wurde auf die Saarstraße geschleudert und kollidierte schließlich mit einer Straßenlaterne. Der Fahrer wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt und musste durch Rettungskräfte der Feuerwehr Wiesbaden befreit werden. Anschließend wurde der 35-Jährige durch einen Rettungswagen schwer verletzt in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf über 20.000 EUR geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem 3. Polizeirevier Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345-2340 in Verbindung zu setzen.

3. Wohnungseinbrecher erbeuten Bargeld, Wiesbaden, Drususstraße, Freitag, 05.02.2021, 16.00 Uhr bis 19.50 Uhr

(ds) Am Freitag kam es in der Zeit zwischen 16.00 Uhr und 19.50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Drususstraße. Unbekannte Täter gelangten auf den Balkon im Hochparterre eines Mehrfamilienhauses und hebelten hier das Wohnzimmerfenster auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Wohnung nach Wertsachen. Es wurde Bargeld von mehreren Hundert Euro entwendet. Die Kriminalpolizei Wiesbaden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell