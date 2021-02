Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemeldung der Polizeidirektion Wiesbaden vom 05.02.2021

Wiesbaden (ots)

1. Zeugen gesucht! Fahrzeugbrand, Wiesbaden-Delkenheim, Münchener Straße 33 Donnerstag, 04.02.2021, 23:55 Uhr

(Fu)In der Nacht zum Freitag kam es auf dem Parkplatz in der Münchener Straße 33 in Wiesbaden-Delkenheim zu einem Fahrzeugbrand. Ein Anwohner wurde gegen 23:55 Uhr auf den brennenden Pkw aufmerksam und verständigte daraufhin die Einsatzzentrale der Polizei. Die Feuerwehr konnte den mittlerweile in Vollbrand stehenden Pkw löschen. Der blaue Mercedes wurde bei dem Brand völlig zerstört. Drei danebenstehende Pkw, ein grauer VW Passat, ein weißer Renault Kadjar und ein grauer Mercedes A 160 wurden durch die enorme Hitzeentwicklung des in Vollbrand stehenden blauen Mercedes B 200 beschädigt. Der Schaden wird auf über 30.000 Euro geschätzt. Die Brandursachenermittler der Wiesbadener Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (0611) 345-0 zu melden.

