FW-LK Leer: Verpuffung an vermeintlicher Gasleitung

Heisfelde (ots)

Bei privaten Erdarbeiten im Vorgarten eines Hauses am Moorweg in Heisfelde wurde am Dienstagnachmittag ein Mann leicht verletzt. Er hatte mit einer grossen Astschere eine vermeintliche Baumwurzel in seinem gegrabenen Schacht durchtrennen wollen.

Dabei kam es zu einer Art Verpuffung mit einer kurzen Stichflamme, die den Mann traf. In der ersten Notrufmeldung war dann von einer beschädigten Gasleitung die Rede. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr, die Polizei und der örtliche Energieversorger wurden alarmiert. Ersteintreffende Kräfte des Rettungsdienst evakuierten vorsorglich die Nachbarhäuser.

Im Rahmen der Erkundung stellte sich dann aber heraus, dass der Mann keine Gasleitung durchgeschnitten hatte, sondern ein Elektrokabel des Hausanschlusses. Dabei war es zu einem Kurzschluss mit entsprechendem Lichtbogen gekommen. Die Evakuierung der Nachbarhäuser wurde wieder aufgehoben und seitens der Feuerwehr die Einsatzstelle an den Energieversorger übergeben.

Da nun fest stand, dass es sich um einen Stromunfall handelte, wurde der Mann zur weiteren Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz dann beendet.

