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FW-NE: Sirenen-Fehlauslösung in Hoisten | Keine Gefahr für die Bevölkerung

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Neuss (ots)

In Hoisten kam es heute zu einer Auslösung einer städtischen Sirene an der Richard-Schirrmann-Schule. Laut Betriebsprotokoll wurde die Sirene um 13:06 Uhr ausgelöst und war für etwa eine Minute zu hören.

Daraufhin gingen mehrere Anrufe aus der Bevölkerung ein. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr. Es handelte sich um eine Fehlauslösung.

Der Grund für die Auslösung ist derzeit noch unklar. Eine Überprüfung der Sirenenanlage durch den Hersteller wird aktuell veranlasst. Weitere Informationen folgen, sofern neue Erkenntnisse vorliegen.

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