FW-NE: Kellerbrand in Einfamilienreihenhaus | Keine verletzten Personen

Am 21.07.2022 wurde die Feuerwehr Neuss um 21:03 Uhr zum Gladbacher Straße gerufen, dort war im Keller ein Brand ausgebrochen. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Bewohner das Haus bereits verlassen, aus der Haustüre war eine deutliche Rauchentwicklung zu sehen. Da die Bewohner berichten konnten, dass sich keine Personen mehr im Haus befinden, konnte die Feuerwehr direkt ein Team unter schwerem Atemschutz zur Brandbekämpfung in das Haus schicken. Im Keller brannten einige Möbel, diese wurden zügig abgelöscht, anschließend wurde mit der Entrauchung des Hauses begonnen. Nach rund einer Stunde konnte das Haus wieder an die Bewohner übergeben werden, die glücklicherweise alle unverletzt geblieben waren. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

